Возможен рост цены нефти до $76,1/барр. - Sber CIB

Возможен рост цены нефти марки Brent до $76,1 за баррель на фоне фундаментального преобладания спроса над предложением, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль, скорее всего, останется стабилен в пятницу - высокие цены на нефть и укрепление доллара взаимно нейтрализуют друг друга, отмечают в инвестбанке.

Доходности рублёвых гособлигаций в пятницу могут снизиться на несколько базисных пунктов, полагают эксперты Sber CIB. Настрой рынка, вероятно, поддержит интервью председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая отметила, что в сентябре инфляция может достигнуть пика, а потом будет замедляться, отмечают аналитики.

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