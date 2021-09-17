Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-76,2 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-76,2 руб./$1 и на уровне 85,2-86,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"16 сентября российская валюта снижалась к доллару и евро на фоне сокращения интереса инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти (цена сырья потеряла порядка 0,5%, стоимость барреля не смогла закрепиться выше 76 долларов). Курс доллара на завершении торгов составил 72,52 руб. (+24,0 коп.), курс евро - 85,32 руб. (+5,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 10,7 коп. и составила 78,28 руб. На открытии торгов в пятницу доллар и евро немного дорожают: кур доллара составил 72,59 руб. (+9,5 коп.), курс евро - 85,46 руб. (+5,5 коп.). В течение дня возможна разнонаправленная динамика в валютных парах вслед за движением доллара и евро на рынке Forex. Курс доллара может составить 72,5-76,2 руб., курс евро - 85,2-86,0 руб.", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.