Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4035-4055п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4035-4055 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4035-4055 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4060, 4080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное состояние внешнего фона, сложившееся в пятницу утром", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать публикация предварительного сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского Университета (17:00 МСК).

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