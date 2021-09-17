Возможен рост фондовых индексов РФ в пятницу утром - "Открытие Брокер"

Возможен небольшой рост отечественных фондовых индексов в начале торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Темой ближайшего времени могут стать очередные налоговые инициативы Минфина по повышению налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб инвестициям, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"На текущей недели мы обращали внимание на резкий рост объёмов. Подобные всплески активности с наличием разворотной фигуры "двойная вершина", хотя и на часовом графике, намекают на то, что рынок достиг определённого предела роста и может существенно скорректироваться. Тем более что этому способствуют разворот в цене фьючерсов на газ в Европе, а также негативная динамика металлов и внутренние осложнения для металлургов. Первой целью коррекционного движения может стать область 3980-4000 пунктов, далее - 3900-3920 пунктов, затем уже 3800 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает Кочетков.

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