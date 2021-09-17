Возможен подъем цены нефти до $76,8-78/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $76,8-78 за баррель в ближайшее время, причин для серьезной коррекции нет, говорится в комментарии BCS Express.

"Нефтяные бенчмарки на текущей неделе показали уверенный рост. Фьючерсы на нефть марки Brent приблизились к семинедельному максимуму, а WTI - к шестинедельному. Ключевыми позитивными факторами стали сильные прогнозы по спросу от ОПЕК и МЭА, а также сохраняющийся коллапс добычи в Мексиканском заливе, где две недели назад ураган "Ида" привел к закрытию добычи и нефтепереработки. На фоне позитивных прогнозов напряженность на рынке снизилась, и котировки нефти марки Brent, наконец, вышли из затяжной консолидации $70,5-73,5 за баррель в верхнем направлении. В текущий момент торги проходят выше $75 и имеют все шансы на достижение зоны $76,8-78 за баррель. Причин ожидать серьезной коррекции сейчас нет", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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