Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу нейтрально на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая среднесрочная тенденция на нашем рынке остается растущей. Откат в четверг укладывается в формат обычной локальной коррекции. По индексу Мосбиржи наверху в качестве ориентира по-прежнему выделим район около 4110 пунктов. Снизу уровень трендовой поддержки находится лишь около 3850 пунктов", - отмечает аналитик.

Также Карпунин обращает внимание, что в пятницу вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи: из индексов РТС и Мосбиржи будут исключены обыкновенные акции "Россетей"; в индекс акций широкого рынка включаются расписки United Medical Group, исключаются акции "ТГК-2"; в индекс "голубых фишек" включены расписки TCS Group против исключения X5 Retail Group.

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