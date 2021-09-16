Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Великобритании в августе (09:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12:00 МСК);

- индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17:00 МСК);

- вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи;

- квартальная экспирация фьючерсов и опционов на индексы, акции и валюту в США и России;

- акции "Русской Аквакультуры" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г.

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