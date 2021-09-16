"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций банка ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб. за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 13,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность ВТБ за II квартал 2021г была сильной: банк продемонстрировал резкий рост прибыли (до 85,5 млрд рублей) благодаря неплохим результатам по основным направлениям деятельности, а также существенному снижению расходов на кредитный риск. При этом рентабельность капитала в годовом выражении взлетела с 0,5% до 17,8%", - пишут аналитики "Финама".

Руководство ВТБ повысило финансовые прогнозы на весь текущий год и подтвердило намерение выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли. По оценкам экспертов инвесткомпании, размер дивиденда по обыкновенным акциям банка по итогам 2021г вырастет более чем в три раза, а дивидендная доходность может достичь 8%.

"Отметим также, что ВТБ остается заметно недооцененным по мультипликаторам по сравнению с банками России и развивающихся рынков, и позитивные фундаментальные драйверы для их дальнейшей переоценки, на наш взгляд, сохраняются. Мы рекомендуем покупать обыкновенные акции ВТБ с целевой ценой на конец 2021г на уровне 0,0601 рубля, что соответствует потенциалу роста на 13,7%", - резюмируют стратеги "Финама".

ВТБ - крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков России.

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