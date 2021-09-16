Цикл подъема ставки ЦБ РФ завершится, скорее всего, на уровне 7% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Текущий цикл подъема ключевой ставки Банка России завершится, скорее всего, на уровне 7%, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ускорение инфляции до 6,7% г/г в августе стало одним из факторов дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России на заседании в сентябре. Хотя масштаб повышения (+25 б.п.) и оказался меньше ожиданий рынка (+50 б.п.), итоговый комментарий центробанка был жёстким. Ожидаем повышения ставки по итогам заседания 22 октября и пик цикла на уровне 7%", - отмечают эксперты.

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