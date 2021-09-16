Котировки золота в четверг останутся в диапазоне $1790-1810/унц. - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, останутся в четверг в диапазоне $1790-1810 за унцию, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Антона Чернышева.

"Котировки золота в среду снизились с $1800 до $1795 за унцию, т. к. доходность 10-летних гособлигаций США повысилась с 1,28% до 1,30%. Кроме того, пара EUR/USD снизилась с 1,181 до 1,180. Несмотря на вышедшую вчера неоднозначную статистику, котировки золота оказались под давлением из-за неожиданного улучшения экономических настроений в штате Нью-Йорк. Производственный индекс (Empire State Manufacturing) вырос в сентябре до 34,3 пункта (против 18,3 пункта в августе) при прогнозе 17,9 пункта. Рост индекса обеспечили такие компоненты, как новые заказы и занятость. Эти данные говорят о существенном улучшении в экономике США или по крайней мере в некоторых ее сегментах. В связи с этим снова усилились опасения насчет сворачивания количественного смягчения ФРС", - напоминает Чернышев.

Эти настроения поддержал отчет ООН, согласно которому в текущем году мировая экономика может продемонстрировать самый быстрый рост почти за 50 лет. Ожидается, что глобальный ВВП вырастет на 5,3%, а ВВП США - на 5,7%. Промышленная статистика, вышедшая в еврозоне, поддержала котировки золота в середине дня (в июле производство увеличилось на 1,5% по сравнению с июнем, тогда как ожидался рост лишь на 0,6%). Однако после обеда золото стало дешеветь, и этому не помешал отчет по промышленному производству в США (оно повысилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя ожидался рост на 0,5%).

"Утром в четверг во время азиатской торговой сессии золото котировалось вблизи уровня поддержки $1790 за унцию. Рынок ждет данных по розничным продажам в США за август, индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за сентябрь, отчета по товарно-материальным запасам американских компаний за июль и еженедельной статистики по заявкам на пособие по безработице. Согласно консенсус-прогнозу, розничные продажи в США а августе снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Число первичных заявок на пособие по безработице, как ожидается, выросло до 323 тыс. с 310 тыс. на предыдущей неделе (минимума за все время с начала пандемии). Мы ожидаем, что цены на золото в четверг останутся в диапазоне $1790-1810 за унцию", - отмечает аналитик Sber CIB.

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