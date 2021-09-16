Рубль способен укрепиться до 72,0-71,5 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Рубль выглядит способным на укрепление до 72,0-71,5 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Российский рубль в среду вырос к доллару на 0,9%, до 72,2680, и стал лидером роста в сегменте Emerging Markets. Исторически волатильность рубля остается низкой и привлекательной для хеджирования. При этом 3-месячный Risk Reversal USDRUB, который отражает разницу в стоимости опционов Call и Put, снизился до 2,41: рынок опционов с февраля 2020г ожидает ослабление рубля по отношению к доллару до конца года. Доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла на 1 процентный пункт до 20,9%, а объем их вложений увеличился за месяц максимально в этом году, свидетельствуют данные Банка России", - отмечает Шульгин.

Это подтверждает взгляд эксперта, согласно которому приток иностранных денег в привлекательные по реальной доходности и carry trade российские активы будет стимулировать укрепление рубля. "Предполагаем, что спекулянты попытки роста курса USD/RUB до 73 руб./$1 будут использовать для входа в длинные позиции по рублю, который выглядит способным укрепиться до 72,0-71,5 руб./$1", - резюмирует стратег "Открытие Брокер".

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