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16 сентября 2021 года 14:20
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4400-4500п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4400-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Хотя S&P 500 опустился ниже 4440 пунктов, он не достиг уровня поддержки в области 4370-4400 пунктов. Как следствие, произошел отскок от 50-дневой средней линии. Мы считаем, что индекс продолжит движение в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Однако в случае пробоя вниз поддержки на уровне 4370 пунктов возможен разворот тренда", - отмечают аналитики инвесткомпании. Эксперты не ожидают в четверг существенных изменений на фондовом рынке США в связи с относительно спокойным новостным фоном. Некоторые инвестиционные дома начали транслировать мнение о временном снижении темпов роста ВВП. Например, эксперты J.P.Morgan полагают, что причиной замедления экономики стало распространение штамма "дельта", однако этот фактор будет носить краткосрочный характер. Также корпорация заявила о том, что не стоит преувеличивать влияние этих рисков, и подчеркнула, что увеличение капитальных затрат компаний, значительное восстановление трансграничной активности и снижение регуляторного давления со стороны китайского правительства будут поддерживать рост ВВП. Кроме того, инвесторы склонны считать, что корпорации позитивно отчитаются за третий и четвертый кварталы, в течение которых доходы эмитентов из индекса S&P 500 могут вырасти более чем на 20% г/г. "Однако недавно представленная макростатистика из Китая указывает на замедление расширения экономики Поднебесной, - указывают аналитики "Фридом Финанс". - Наблюдается сокращение темпов роста розничной торговли и снижение промышленного производства. На фоне увеличения количества первичных заявок на пособие по безработице в США и возможного замедления темпов розничных продаж сегодня индексы широкого рынка, скорее всего, покажут умеренно негативную динамику". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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