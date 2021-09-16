Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4400-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4400-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Хотя S&P 500 опустился ниже 4440 пунктов, он не достиг уровня поддержки в области 4370-4400 пунктов. Как следствие, произошел отскок от 50-дневой средней линии. Мы считаем, что индекс продолжит движение в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Однако в случае пробоя вниз поддержки на уровне 4370 пунктов возможен разворот тренда", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты не ожидают в четверг существенных изменений на фондовом рынке США в связи с относительно спокойным новостным фоном. Некоторые инвестиционные дома начали транслировать мнение о временном снижении темпов роста ВВП. Например, эксперты J.P.Morgan полагают, что причиной замедления экономики стало распространение штамма "дельта", однако этот фактор будет носить краткосрочный характер. Также корпорация заявила о том, что не стоит преувеличивать влияние этих рисков, и подчеркнула, что увеличение капитальных затрат компаний, значительное восстановление трансграничной активности и снижение регуляторного давления со стороны китайского правительства будут поддерживать рост ВВП. Кроме того, инвесторы склонны считать, что корпорации позитивно отчитаются за третий и четвертый кварталы, в течение которых доходы эмитентов из индекса S&P 500 могут вырасти более чем на 20% г/г.

"Однако недавно представленная макростатистика из Китая указывает на замедление расширения экономики Поднебесной, - указывают аналитики "Фридом Финанс". - Наблюдается сокращение темпов роста розничной торговли и снижение промышленного производства. На фоне увеличения количества первичных заявок на пособие по безработице в США и возможного замедления темпов розничных продаж сегодня индексы широкого рынка, скорее всего, покажут умеренно негативную динамику".

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