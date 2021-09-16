Рубль может приблизиться к отметке 72 руб./$1 в ближайшее время - "Велес-Капитал"

Рубль может приблизиться к отметке 72 руб./$1 в ближайшее время, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес-Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в четверг транслирует динамику пары евро/доллар на внешнем рынке. К середине дня пара снижалась на 0,4%, как результат - рубль снижался к доллару и на столько же укреплялся к евро на российском рынке, - отмечает Кравченко. - В целом за последнее время рублю не удается в полной мере отыгрывать рост нефтяных котировок из-за неприятия к риску на развивающихся рынках. Так, цены на нефть растут уже пятую сессию подряд, однако рубль при этом, хоть и укрепился за последнюю неделю, но демонстрирует смешанную динамику".

По мнению эксперта, российскую валюту сдерживает негатив на развивающихся рынках, остающихся под давлением из-за опасений новых волн пандемии, распродаж на китайском финансовом рынке и ожиданий по сворачиванию стимулирующих мер ДКП в США.

"Данные по замедлению инфляции в США могут отсрочить период начала нормализации ДКП ФРС, что позитивно для валют развивающихся рынков и рубля. Однако до очередного заседания американского регулятора рынки останутся в выжидательной позиции. С учетом роста цен на нефть рубль уже в ближайшее время может обновить максимум с начала сентября и приблизиться к 72 руб./$1, однако усиление негатива на развивающихся рынках быстро вернет пару к уровню 73,5 руб./$1", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.