Очищенная от сезонности инфляция пока не демонстрирует признаков разворота - Росбанк

Очищенная от сезонности инфляция пока не демонстрирует явных признаков разворота, что повышает шансы на сохранение жесткой позиции ЦБ РФ как минимум до конца 2021 года, говорится в обзоре Росбанка.

По данным Росстата, за неделю с 7 по 13 сентября потребительские цены выросли на 0,04% н/н, лишь немного замедлившись с 0,07% н/н неделей ранее. В результате расчетный показатель годовой инфляции составил 6,87% г/г, заметно превысив 6,68% г/г на конец августа. Аналитики Росбанка напоминают, что на аналогичной неделе 2020г года была зафиксирована дефляция.

Эксперты указывают, что на днях Банк России также представил месячный обзор по инфляции за август вместе с расчетами сезонно сглаженных временных рядов. Рост цен в последний летний месяц с поправкой на сезонность составил 0,65% м/м после 0,21% м/м в июле и 0,71% м/м в июне. Основной вклад в ускорение сезонно сглаженных цен внесли услуги (0,36% м/м против -0,56% м/м в июле) и продовольственные товары без овощей и фруктов (0,62% м/м против 0,54% м/м в июле), во многом за счет удорожания мясопродуктов. Также заметно повысились цены на плодоовощную продукцию (на 1,92% м/м после снижения в июле на 2,0% м/м).

"Очищенная от сезонности инфляция пока не демонстрирует явных признаков разворота, что повышает шансы на сохранение жесткой позиции ЦБ как минимум до конца 2021г (наш прогноз: повышение ключевой ставки на 25 б.п. до 7,00% годовых в октябре)", - резюмируют стратеги Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.