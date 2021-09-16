ПСБ позитивно оценивает планы Газпром нефти пересмотреть инвестпрограмму на 2021г

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают планы "Газпром нефти" пересмотреть инвестиционную программу на 2021г в связи с улучшением рыночных условий, говорится в обзоре банка.

"Газпром нефть" пересмотрит инвестиционную программу на 2021г в сторону увеличения из-за сделки ОПЕК+, сообщил глава компании Александр Дюков журналистам. Как сообщалось, страны ОПЕК+ решили ускоренно нарастить добычу, кроме того, для ряда стран, включая Россию, был повышен референтный уровень снижения производства, что позволяет российским компаниям его наращивать. В конце августа заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО Алексей Янкевич говорил, что "Газпром нефть" сохранила план по капвложениям на 2021год на уровне "450 млрд рублей - плюс/минус". В 2022г инвестиции будут не ниже, чем в 2021г, добавил он.

"Мы положительно оцениваем планы компании пересмотреть инвестпрограмму в связи с улучшением рыночных условий. Тем не менее, полагаем, что о существенном увеличении добычи речь может идти скорее после 2022г, когда завершится сделка ОПЕК+", - отмечают аналитики ПСБ.

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