Давление на котировки нефти будет расти - Julius Baer

Давление на котировки нефти будет расти по причине постепенного возобновления добычи на сланцевых месторождениях и поставок из стран-производителей нефти, говорится в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Роберта Рюкера.

"Цены на нефть вновь превысили отметку $75 за баррель, согласно последней публикации официальной статистике по рынку США. Ураган "Ида", обрушившийся более двух недель назад на побережье Мексиканского залива и самый центр нефтяной добычи США, вызвал более длительные перебои в добыче на шельфе и переработке на суше, чем ожидалось вначале. Хотя спрос на нефть остается сравнительно высоким, временные перебои в верхней части цепочки поставок истощают запасы сырой нефти и нефтепродуктов. После вчерашней публикации о резко выраженном снижении запасов цены на нефть сильно выросли", - отмечает эксперт банка.

Рюкер констатирует, что производственная деятельность восстанавливается, и ожидается, что перебои в работе продлятся не дольше нескольких дней. Безусловно, наблюдатели нефтяного рынка теперь пристально следят за сезоном ураганов и возможными перебоями в поставках в дальнейшем.

Запасы нефти в хранилищах упали ниже среднесезонного уровня, поэтому опасения по поводу перебоев с поставками в будущем, скорее всего, усилятся, полагает стратег. В ближайшей перспективе ситуация на рынке нефти продолжит ужесточаться.

"Тем не менее, рост добычи на сланцевых месторождениях и в странах-производителях, а также сезонный спад спроса на нефть в западных странах в итоге должны ослабить поддержку для цен на нефть. Мы по-прежнему считаем, что цикл нефтяного рынка находится на пике или близок к нему, и ожидаем усиления неблагоприятных факторов для цен в долгосрочной перспективе", - прогнозирует Рюкер.

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