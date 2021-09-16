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16 сентября 2021 года 11:45
Акции Netflix интересны для покупок на долгосрочную перспективу - BCS Express
Акции Netflix Inc. интересны для покупок на долгосрочную перспективу, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова. Акции Netflix в начале сентября обновили исторические вершины, после чего началась коррекция. По мнению Гаврилова, ожидается достаточно событий, способных стать следующими драйверами роста для компании. - Следующая неделя будет полна событиями. Во-первых, 22 сентября состоится собрание ФРС, на котором будет поднят вопрос QE. Ожидания пока смешанные. Если регулятор сообщит о постепенном сворачивании стимулов, это может спровоцировать волну распродаж на рынке. По мнению аналитика, для Netflix это негативное событие - но, с другой стороны, котировки могут значительно скорректироваться, что создаст новые точки для входа. - Во-вторых, 25 сентября Netflix анонсирует предстоящие шоу на большом онлайн-мероприятии. В течение 3 часов компания расскажет о более чем 70 фильмах и сериалах. - Контент остается движущей силой для роста числа клиентов. Еще на конференции с инвесторами по итогам II квартала 2021г со-генеральный директор Рид Хастингс заявил, что в III квартале рост клиентов вернется к норме. В сентябре будет увеличен выпуск контента, что поддержит результаты в IV квартале. - 19 октября Netflix представит финансовый отчет за III квартал 2021г. Компания рассчитывает заработать $2,55 на акцию при продажах в $7,48 млрд. Уолл-стрит прогнозировала прибыль Netflix в размере $2,21 на акцию, а выручку - $7,48 млрд. Годом ранее Netflix заработала $1,74 на акцию при продажах в $6,44 млрд. - Компания прогнозирует увеличение числа подписчиков на 3,5 млн, аналитики называют гораздо большую цифру - 5,63 млн. - Netflix ожидает, что свободный денежный поток станет в этом году положительным. Это будет важным событием, так как компания может принять решение о начале выплаты дивидендов и проведения программы обратного выкупа акций. На взгляд Гаврилова, акции Netflix интересны в долгосрочной перспективе. Информация о новом контенте способна стать драйвером роста для акций. Если следующий отчет окажется сильным, то в этом году можно будет увидеть не одно обновление исторических вершин или, как минимум, сохранение цены на высоком уровне. На короткой дистанции важнейшим событием, увеличивающим спекулятивную составляющую акций, будет решение ФРС. Эксперт полагает, что лучше воздержаться от входа в позиции от текущих уровней, а если она уже есть, можно зафиксировать часть прибыли. "С технической стороны в акциях продолжается активная фаза коррекции. Подъем в среду пока выглядит как обычный откат, то есть говорить о новой фазе роста рано. О возобновлении роста можно судить при росте котировок выше $596-600, тогда на короткой дистанции откроется дорога к обновлениям исторических вершин. Негативной ситуацию можно считать при спуске под $567,5, что дает возможность для теста $555-540", - указывает эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NETFLIX-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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