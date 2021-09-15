"Финам" понизил целевую цену для ADS Alibaba до $250,6

Финам" понизил целевую цену для ADS Alibaba с $312,1 до $250,6 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает, что в последний год акции Alibaba выглядели значительно хуже сектора и рынка в целом, что связано с регуляторным давлением со стороны китайского правительства. На данный момент регуляторные риски ограниченно влияют на перспективы развития Alibaba. При этом после снижения акций оценка Alibaba в контексте основных форвардных мультипликаторов снизилась до исторических минимумов, что делает акции компании привлекательными для покупок.

"Мы понижаем целевую цену ADS Alibaba с $312,1 до $250,6, но сохраняем рейтинг "покупать". Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 56,5%. Понижение целевой цены в первую очередь связано с усилением регуляторных рисков в последние полгода. Целевая цена для акций Alibaba (торгуются в Гонконге), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 243,7 HKD. Это также соответствует рейтингу "покупать" и апсайду 58,2%", - указывает аналитик.

По его мнению, ключевым драйвером роста финансовых результатов в ближайшие годы станет развитие рынка онлайн-торговли в Китае. Аналитики eMarketer полагают, что его объем к 2024г увеличится на 55,2% относительно уровня 2020г, что создает предпосылки для продолжения роста Alibaba. Кроме того, росту выручки будет способствовать ряд новых направлений.

"Одним из наиболее перспективных направлений бизнеса являются облачные вычисления, - подчеркивает Кауфман. - На данный момент доля Alibaba Cloud в выручке компании составляет 8%. За последний год выручка облачного направления увеличилась на 29% и, вероятно, в ближайшие годы продолжит рост на 30-40% в год".

Также эксперт напоминает, что в первом финансовом квартале 2022г Alibaba продолжила уверенное развитие своего бизнеса. Выручка компании выросла на 33,8% г/г, до 67,7 млрд RMB, а чистая прибыль на акцию - на 12% г/г, до 16,6 RMB. При этом скорректированная EBITDA снизилась на 4,7% г/г, до 48,6 млрд RMB. EBITDA и чистая прибыль оказались под давлением инвестиций в новые проекты

По мнению стратега "Финама", ключевым риском для Alibaba является регуляторное давление. В последний год акции Alibaba выглядели хуже рынка после срыва IPO Ant Group и последующей реструктуризации компании, антимонопольного штрафа и давления на китайский интернет-сектор в целом. На данный момент сложно предсказать, что именно может предпринять китайское правительство.

Alibaba Group Holding Ltd. - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, Alibaba включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы, развлечения, доли в компаниях из разных сфер, а также ряд инновационных инициатив.

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