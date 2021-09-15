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15 сентября 2021 года 18:00
Цена алюминия, скорее всего, окажется в диапазоне $2300-2500/т к концу 2021г - Банк "Открытие"
Цена алюминия, скорее всего, окажется в диапазоне $2300-2500 за тонну к концу 2021 года, в 2022 году уровень колебания цен может снизиться до $2100-2300 за тонну по мере восстановления предложения металла и запуска новых производственных мощностей, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки алюминия снизились на 6,4% от тринадцатилетнего максимума в $3025/тонну, достигнутого 10 сентября 2021 года. Снижение цен происходило на фоне ожидания публикации данных по инфляции в США, высокое значение которой могло усилить вероятность сворачивания программы выкупа активов ФРС США уже в этом году. Несмотря на то, что данные по инфляции в итоге оказались ниже уровней опросов аналитиков, цены продолжили снижение под воздействием сокращения спекулятивной активности. При этом одним из факторов послужило постепенное уменьшение влияния переворота в Гвинее на участников рынка. Как показали данные по итогам недели при новом руководстве Гвинеи, горнодобывающие компании не столкнулись с какими-то серьезными проблемами и сбоями в поставках бокситов. Однако глубокую отрицательную коррекцию ожидать не стоит на фоне сообщений из Китая, где власти продолжают ограничивать производство алюминия", - пишет эксперт. "Фактор Китая" (в 2020 году обеспечил порядка производство 57% алюминия в мире) в краткосрочной перспективе после завершения коррекции может даже привести к новому витку роста цен, полагает Каримов. По итогам 8 месяцев 2021 года за счет мер правительства КНР по сдерживанию производства объем выпуска алюминия снизился в этой стране на 2,33 млн тонн. В Китае многие предприятия по выпуску алюминия столкнулись с требованием сократить объемы производства для снижения выбросов и сокращения потребления электроэнергии. Так, в провинции Юньнань, где располагается около 10% алюминиевых мощностей, из-за низкой выработки на ГЭС руководство провинции распорядилось снизить объемы производства алюминия до уровня августа 2021 года или ниже, отмечает аналитик. "Тем не менее начало сворачивания программы выкупа активов ФРС США в текущем году станет серьезным фактором к сжатию спекулятивной премии в цене алюминия, что обеспечит снижение цены на металл к более обоснованным фундаментальным уровням. Эти уровни определяются балансом спроса-предложения, а также издержками на производство одной тонны алюминия. Ожидаем, что к концу 2021 года цены останутся на высоком уровне в диапазоне $2300-2500 за тонну, однако в 2022 году уровень колебания цен может снизиться до $2100-2300 за тонну по мере восстановления предложения металла и запуска новых производственных мощностей. В более долгосрочной перспективе цены вернутся к восходящему тренду на фоне роста издержек производства и ускорения темпов роста спроса на металл по сравнению с предложением", - указывает Каримов в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АЛЮМИНИЙ-АНАЛИТИКА
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