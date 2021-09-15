"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $50,1 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 12,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Текущий год складывается достаточно успешно для Wells Fargo, несмотря на сохраняющиеся негативные последствия коронакризиса. Банк показал рост выручки во II квартале и в I полугодии 2021 года и вышел на прибыльный уровень. Холдинг возобновил выкуп акций после почти годового перерыва, начал постепенно восстанавливать дивиденды. Мы рассчитываем, что Wells Fargo продолжит выигрывать от восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка в розничном сегменте. Наша целевая цена по акциям Wells Fargo на конец 2021 года находится на уровне $50,1, что предполагает потенциал роста 12,8%, рекомендация - "покупать", - указывают эксперты.

Wells Fargo является крупным американским финансовым холдингом, входит в четверку ведущих банков США по величине активов, предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

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