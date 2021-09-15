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15 сентября 2021 года 16:35
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Microsoft
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Microsoft Corp., сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций Microsoft начали расти после недельной коррекции, компания объявила о выкупе акций на сумму $60 млрд и повышении квартальных дивидендов. Считаем, что компания не испытает трудностей при финансировании обратного выкупа. Денежные средства, их эквиваленты и объем краткосрочных инвестиций Microsoft на 30 июня составляли $130,33 млрд, что достаточно для двукратного финансирования текущего выкупа. Он поможет увеличить цену акций, в том числе потому, что выкуп сократит количество акций в обращении, тем самым повысив прибыль на акцию, - отмечает аналитик Евгений Миронюк. - Компания как правило прибегают к обратному выкупу либо тогда, когда не считают, что цена акций действительно отражает стоимость компании, либо когда у компании достаточно наличных средств, которые требуют инвестирования. Также связываем объявление о выкупе с предложением сенаторов-демократов ввести двухпроцентный налог на обратный выкуп корпоративных акций для финансирования бюджета США". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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