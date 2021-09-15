Акции газовых компаний РФ в целом привлекательны для покупок - "Атон"

Акции российских газовых компаний привлекательны для покупок на краткосрочную перспективу в случае отсутствия коррекции в ценах на нефть и газ, а также для долгосрочных вложений, считает аналитик департамента анализа рынка акций "Атона" Анна Кишмария.

Краткосрочно цены на газ могут подниматься и выше текущих уровней, отмечает эксперт инвесткомпании, однако это будет зависеть от погодных условий осенью и зимой, а также от того, получит ли "Северный поток 2" сертификацию в ближайшее время.

"Спотовые цены на газ по разным контрактам - лишь один из компонентов для расчета контрактных цен для "Газпрома". Тем не менее, на наш взгляд, если текущие уровни останутся устойчивыми в ближайшие месяцы, средняя экспортная цена "Газпрома" может быть пересмотрена ближе к $300 за тыс. куб. м." - указывает Кишмария.

"Мы считаем российские газовые компании привлекательными и в краткосрочной перспективе, если не произойдет коррекции цен на нефть и газ, и в долгосрочной, учитывая ожидаемый структурный рост рынка газа в рамках энергоперехода", - пишет аналитик "Атона".

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