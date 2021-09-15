Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4400-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4400-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370-4400 пунктов", - отмечает аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что мировые фондовые площадки преимущественно снижаются, продолжая "медвежий" тренд вторника. Активность инвесторов сдерживают ожидания того, что темпы экономического роста могут уменьшиться. По итогам августа прогнозируется замедление расширения промпроизводства до 0,4% м/м (1,4% м/м в июле).

"Объем розничных продаж в августе также может продемонстрировать негативную динамику (данные выйдут в четверг), - указывает Пигарев. - Консенсус предполагает снижение показателя на 0,85% м/м после сокращения на 1,1% м/м в июле. Важно отметить тот факт, что выйти в зеленую зону по итогам вторника индексам не помогли даже позитивные цифры по темпам роста цен. Данные по потребительской инфляции в США в августе, опубликованные 14 сентября, показали снижение ИПЦ с 5,4% в июле до 5,3% в августе. Рост показателя в помесячном исчислении замедлился до 0,3% по сравнению с 0,5% в июле".

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