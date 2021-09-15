Инвесторы могут воспользоваться текущей стоимостью GDR Fix Price для их покупки - Альфа-банк

Инвесторы могут рассмотреть текущие ценовые уровни глобальных депозитарных расписок (GDR) Fix Price как возможность для входа в эти бумаги, пишут аналитики Альфа-банка.

Бумаги потеряли в цене 15% со своих недавних максимумов 20 августа, прекратив рост, который последовал после публикации финансовых результатов за первое полугодие 2021г по МСФО. С момента IPO GDR подешевели на 17%, отстав от индекса Мосбиржи (+17%), российских продуктовых ритейлеров (-4% - +7%) и зарубежных аналогов (-12% - +38%), констатируют эксперты банка.

"Фундаментальные показатели компании сейчас выглядят сильными, так как опасения рынка по поводу давления на рентабельность в 2021г не подтвердились. Компания подтвердила свой прогноз, представленный в ходе IPO: рост LfL-выручки на 10% и стабильную рентабельность EBITDA. Компания ожидает более высокую рентабельность EBITDA во II полугодии 2021г в сравнении с первым полугодием на фоне более высокомаржинального продуктового микса. В то же время ритейлер перекладывает недавний рост транспортных расходов и инфляцию на покупателей за счет введения нового ценового ориентира (более высокого). Расписки торгуются на уровне примерно 9,4x по "EV/EBITDA на 2022г", что предусматривает дисконт 43% к мировым недооцененным аналогам, тогда как среднегодовые темпы роста в 2021-2023гг должны составить 24% против 10% у мировых недооцененных аналогов. Премия на уровне 83% к среднему мультипликатору российских продуктовых ритейлеров (X5 Retail Group, Магнит) ниже средней премии на уровне 95% у иностранных аналогов Fix Price к продуктовым сетям на зарубежных рынках. Учитывая это, мы считаем, что инвесторы могут рассмотреть текущие уровни как возможность для входа в эти бумаги", - говорится в обзоре банка.

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