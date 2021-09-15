Начало налогового периода окажет поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"

Начало налогового периода окажет поддержку рублю, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Эксперты напоминают, что во вторник курс USD/RUB приближался уже к уровню в 72,5 руб./$1. Однако затем и рубль, и другие валюты EM вновь перешли к ослаблению. По итогам дня курс USD/RUB вырос на 0,3%.

"Вероятно, слабый спрос на валюты EM связан с тем, что инфляция в США, хоть и замедлилась, но остается высокой, что напоминает о неизбежности ужесточения ДКП. Определенный негатив для рубля может быть связан и с новостями о самоизоляции президента РФ. Впрочем, сегодня курс USD/RUB снижается на 0,25% и находится около 72,65 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Ожидаем, что в среду курс USD/RUB продолжит оставаться ниже 73 руб./$1 с перспективой к снижению в сторону 72,5 руб./$1 - некоторую поддержку рублю окажет начало налогового периода", - отмечают аналитики банка.

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