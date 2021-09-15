"Велес Капитал" рекомендует покупать акции РусАла с целью 86,8 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" и повышает целевую цену до 86,8 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Котировки акций "РусАла" стремительно обновили исторические максимумы на фоне роста мировых цен на алюминий до $3000/т и перспектив включения в индекс MSCI Russia, - пишет эксперт. - Благодаря дивидендам и участию в байбэке "Норникеля" долговая нагрузка компании стабилизировалось впервые за многие годы. Также росту акций в моменте способствуют ситуация в Гвинее и близящийся запуск Тайшетского завода. Однако мы меняем взгляд на бумаги "РусАла" с позитивного на осторожный. Цены на алюминий в обозримой перспективе неминуемо скорректируются, когда быстро растущее предложение превысит постпандемийный высокий спрос".

Даже в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры и достойных дивидендов "Норникеля" "РусАл" после 2022г сможет выплачивать не более 7 руб. дивидендов на акцию (доходность менее 10%), что, на взгляд Данилова, не является высоким показателем для российской металлургической отрасли.

Дополнительное давление на FCFF, по мнению аналитика, будет оказывать масштабная инвестиционная программа по экологической модернизации, рассчитанная до 2030г. Также в последние месяцы обострился акционерный конфликт между En+ и SUAL, что может негативно сказаться на эффективности управления.

"Однако в то же время акции "РусАла" сохраняют индексный апсайд, поэтому мы повышаем целевую цену до 86,8 руб. и подтверждаем рекомендацию "покупать". На наш взгляд, ноябрьская ребалансировка индексов MSCI Russia станет хорошим моментом для фиксации прибыли в бумагах компании. К более долгосрочным драйверам переоценки акций "РусАла" мы относим делеверидж, обновление дивидендной политики, разделение на "чистый" и "грязный" алюминий, а также получение доли в Быстринском ГОКе", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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