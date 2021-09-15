Пессимизм на мировых рынках не помешает росту российских акций - Альфа-банк

Пессимизм на мировых рынках не помешает росту российских акций в среду, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Несмотря на риски снижения глобальных рынков акций, мы ожидаем, что рост российского рынка акций в среду продолжится благодаря поддержке акций сырьевых производителей. Ралли цен на нефть и газ позитивно для бумаг российского нефтегазового сектора. Рост акций сельхозпроизводителей и производителей удобрений, как мы ожидаем, продолжится на фоне роста цен на продукты питания по всему миру - они выросли на 33% в августе в годовом сопоставлении - цены на растительное масло, зерно и мясо на подъеме, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", - отмечает эксперт банка.

Однако, с другой стороны, неопределенность на рынках, на взгляд Волша, в данный момент усиливается, так как инвесторы ожидают дальнейших действий ФРС в отношении количественного свертывания, что зависит от состояния рынка труда и инфляции, а также от ситуации вокруг COVID и темпов роста мировой экономики. Вышедшая утром слабая макроэкономическая статистика Китая и сокращение объемов производства стали в Китае, по мнению аналитика, негативны для российских горно- металлургических компаний.

"Рост цен на золото и режим risk-off на глобальных рынках могут стимулировать рост акций производителей золота. Перспектива сохранения низких процентных ставок более продолжительное время позитивна для акций российского технологического сектора", - указывает Волш.

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