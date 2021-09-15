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15 сентября 2021 года 11:37
Фаза повышения ключевой ставки ЦБ РФ близка к завершению - "Открытие"
Фаза повышения ключевой ставки ЦБ РФ близка к завершению, и все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7% годовых, отмечается в комментарии управляющей компании "Открытие". "Мы наблюдали на прошлой неделе осторожный ход ЦБ РФ по очередному повышению ключевой ставки. В этот раз российский регулятор не стал рубить с плеча и ограничился минимальным шагом в 25 базисных пунктов (то есть 0,25%). Если раньше российский Центробанк резко повышал ключевую ставку, а затем давал смягчающие комментарии, в этот раз случилось наоборот. Конференция, последовавшая за решением по ставке, была наполнена жесткими заявлениями в духе "если будет необходимость, отрубим хвост по самую голову", то есть поднимем ставку выше 7%. Подобная решимость слегка остудила пыл инвесторов и не дала покупателям отпраздновать окончательный разворот в политике регулятора", - отмечает управляющий активами компании Дмитрий Космодемьянский. Тем не менее, эксперт полагает, что все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%. Текущий уровень (6,75%) дает пространство для дальнейшего повышения, если будут приходить плохие новости по инфляции, а если бы ставку довели до 7% сразу, такой маневр был бы невозможен. "Таким образом, мы считаем, что фаза повышения ставок уже близка к завершению. Эффект переноса валютного курса - то есть удорожание импортируемых в страну продуктов за счет падения рубля - скоро уйдёт и не будет оказывать влияние на рост цен в России. Позитив, транслируемый другими ЦБ, в частности, Федрезервом, тоже может поспособствовать более взвешенным дальнейшим решениям российского регулятора, даже несмотря на жесткий комментарий главы ЦБ РФ", - указывает эксперт. Космодемьянский подчеркивает, что разворот рынка уже случился (рост индекса ОФЗ с мартовских минимумов составил более 3%), а осознание того факта, что регулятор закончил повышать ставку, придаст ускорение недавнему росту. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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