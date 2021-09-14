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14 сентября 2021 года 18:39
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 100,17 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" и повышает целевую цену до 100,17 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,9% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы делаем ставку на то, что "РусАл" лучше прочих ГМК готов к энергопереходу, декарбонизации и введению углеродного регулирования. Используя энергию ГЭС и развивая технологию инертных анодов, "РусАл" продвигает свою продукцию как продукцию с наименьшим углеродным следом. Мы рассчитываем, что "РусАл" использует рост прибыли для сокращения долговой нагрузки и вернется к выплате дивидендов уже в 2022г, что может стать драйвером для роста акций. Мы повышаем цену акций ОК "РусАл" до 100,17 руб. и 10,71 HKD до сентября 2022г, сохраняя рекомендацию "покупать". Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 38,9% и 37,3% соответственно", - отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев. Эксперт указывает на факторы привлекательности компании: - "РусАл" занимает прочные позиции на глобальном рынке алюминия. Он является третьим по величине производителем первичного алюминия в мире и первым за пределами Китая. На долю компании приходится около 6,5% мирового производства глинозема и около 5,8% мирового производства алюминия. - Доступ к дешевой возобновляемой энергии собственных (в рамках группы EN+) ГЭС позволяет компании позиционировать себя в качестве производителя с низким углеродным следом, что дает дополнительное преимущество на европейском рынке в конкуренции с китайскими производителями. - "РусАл" владеет 26,4% акций "Норникеля", крупнейшего мирового производителя никеля, палладия и ряда других промышленных металлов. "Норникель" - прибыльная компания, ее акции служат обеспечением по обязательствам "РусАла", а дивиденды позволяют обслуживать долг. - В перспективе ожидается выделение "Норникелем" медного Быстринского проекта в отдельную компанию с распределением его долей между акционерами. "РусАл" должен получить около 14% в капитале новой компании и рассчитывает выгодно продать эту долю "Интерросу" Владимира Потанина. - Благоприятная конъюнктура рынка алюминия и участие в buyback акций "Норникеля" позволят "РусАЛу" снизить долговую нагрузку и вернуться к выплате дивидендов, которые компания не платила с 2017г. Это могло бы стать мощным драйвером для роста акций "РусАла". Также Калачев указывает на факторы риска: - "РусАл" зависит от сырья, добываемого за пределами РФ, в том числе в странах с неустойчивым политическим режимом. На своих предприятиях в Гвинее, где недавно произошел военный переворот, компания добывает половину бокситов, или около 40% требуемого для производства первичного сырья. Риск потери активов в Гвинее Калачев считает небольшим и считает, что более вероятен риск требований новых властей увеличить долю государства в доходах от добычи природных ископаемых. - Компания все еще имеет большую величину долга, основная часть которого деноминирована в долларах США. - После 2022г истечет срок действия соглашения акционеров "Норникеля", по которому "Норникель" распределял на дивиденды не менее 60% EBITDA. Владение пакетом акций "Норникеля" приносит "РусАлу" больше прибыли, чем собственная операционная деятельность даже в условиях роста цен на алюминий. Каким будет новое соглашение, пока не ясно, поскольку "Норникель" заинтересован в снижении дивидендных выплат и росте капитальных затрат на модернизацию производства, указывает эксперт "Финама". - Так как компания экспортирует более 70% продукции, введение временных 15% пошлин на экспорт алюминия с августа по декабрь 2021г окажет отрицательное влияние на результаты второго полугодия, которое снизит выгоду от роста цен на продукцию. В 2022г действие пошлин прекратится, но ожидается увеличение ставок НДПИ. На взгляд Калачева, это будет более благоприятно для компании, так как "РусАл" добывает в России менее половины сырья, а остальное завозит в страну извне. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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