"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевым ориентиром 383,3 руб. и 355,2 руб. соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Чистый процентный доход за январь - август 2021г составил 1044 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг, - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - Чистый комиссионный доход увеличился на 16,9% и составил 372,7 млрд руб. Главным драйвером роста по-прежнему остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов. В результате чистая прибыль за 8 мес. в 2021г выросла в 1,7 раза - до 827,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк по-прежнему показывает опережающую динамику прибыли собственного прогноза. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" и целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбера 383,3 руб., по "префам" - до 355,2 руб.".

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