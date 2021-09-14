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14 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Williams Companies с целью $27,6
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Williams Companies с целевой ценой $27,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $25,2, потенциальная доходность: 9,52%, стоп-приказ: $23,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что чистая прибыль Williams Companies по GAAP за I полугодие 2021г составила $757 млн против убытка $255 млн в предыдущем году. Выручка выросла на 32,5% до $4,9 млрд. Ранее компания выплатила дивиденды в размере $0,41, что в годовом выражении составляет более 6,5%. Растущая цена на газ будет способствовать росту котировок компании. "С технической точки зрения котировки компании существенно скорректировались и консолидируются в канале $23,5-25,12. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $25,2. При покупке на 9,7% и выставлении стоп-заявки на уровне $23,90 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85", - указывают аналитики "Финама". The Williams Companies Inc. - американская газовая компания, основная деятельность которой заключается в разведке, добыче, переработке, транспортировке природного газа. Также занимается нефтедобычей и электроэнергетикой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WILLIAMS/COMPANIES-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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