"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,066 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Чистые процентные доходы ВТБ за 8 месяцев 2021г выросли на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 389,9 млрд руб., - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами на фоне стабильно увеличивающегося объема комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса и составили 104,0 млрд руб., увеличившись на 30,8%. В результате чего ВТБ показал существенный рост. Чистая прибыль за январь - август увеличилась в 3,4 раза - до 179,4 млрд руб. За август в 93 раза - до 25,1 млрд руб. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Дополнительное влияние на чистую прибыль банка оказали расходы на создание резервов под обесценение, которые сократились на 54,1% по сравнению с 2020г - до 71,9 млрд руб. На фоне сильных финансовых результатов мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций ВТБ и целевой ориентир - 0,066 руб.".

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