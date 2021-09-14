"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 279 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: 223 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Учитывая восстановление мировых экономик и очередное начало цикла снижения новых заражений коронавирусом, мы можем увидеть продолжение высокого спроса на сталь в России и за рубежом", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 279 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 223 рубля риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают аналитики инвесткомпании.

Группа "НЛМК" - одна из крупнейших сталелитейных компаний в России. Также ведет деятельность в США и в странах Европы. Линейка продукции достаточно широкая: плоский и сортовой прокат, полуфабрикаты, электротехническая сталь и так далее.

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