BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $59,3

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целью $59,3 за штуку на срок 4 месяца", открытую 18 мая 2021г. Идея закрывается по цене $55,8 в связи с истечением срока и ростом числа заражений COVID-19 в США, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность составила 2%, а с учетом дивидендов - 2,8% за 4 месяца. В летний период котировки были достаточно близки к обозначенной цели, но августовский всплеск заболеваний коронавирусом в мире и США оказал негативное влияние на котировки. Можно сказать, что реализовался один из рисков, обозначенных в идее. Долгосрочный взгляд на бизнес компании остается умеренно позитивным. И бумага может присутствовать как представитель акций стоимости в портфеле, в частности в расчете на улучшение показателей на фоне снижения всплесков заражений COVID-19 по мере массовой вакцинации", - отмечают эксперты BCS Express.

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