Возможен рост котировок GDR X5 на 28-31% на горизонте года - Альфа-банк

Возможен рост котировок GDR X5 Retail Group на 28-31% на горизонте 12 месяцев, рекомендация - "выше рынка", сообщается в комментарии Альфа-банка.

"GDR X5 подешевели на 16% с начала года, тогда как бумаги "Магнита" потеряли 7%, а индекс Мосбиржи вырос на 22%. Обвал котировок обусловлен опасениями инвесторов по поводу роста и устойчивости рентабельности в 2021 году, а также IPO Fix Price (вызвавшем отток средств из X5), изменений в команде менеджмента и рисков в связи с возможной денонсацией налогового соглашения в Нидерландах. На текущих уровнях мы считаем, что все негативные факторы рынок уже учел, и опасения инвесторов преувеличены. Выделение цифрового бизнеса (раскрывающее 15-20% акционерной стоимости) и возможности по улучшению рентабельности являются важными краткосрочными катализаторами акций, на наш взгляд. Наша прогнозная цена на уровне $40,4 (3031 рубль) за штуку на горизонте 12 месяцев предполагает потенциал роста 28-31%, рекомендация "выше рынка" не изменилась", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.