Акции Казатомпром и Cameco интересны для покупки в настоящее время - BCS Express

Акции "Казатомпром" и Cameco Corp. интересны для покупки в настоящее время на фоне вероятного продолжения роста цен на уран, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Цены на урановый концентрат на взлете, и многие факторы говорят о том, что он пока продолжится. Инвесторы могут сыграть на этом росте через покупку бумаг двух крупнейших в мире компаний ядерной промышленности - "Казатомпром" и Cameco. Первая платит высокий дивиденд и лучше растет от низкой базы, у второй на порядок более высокая ликвидность и выше аналитическое покрытие", - пишет аналитик инвесткомпании.

Аргументы в пользу вложений в уран на данном этапе, по мнению Емельянова, следующие:

- тренд на безуглеродную энергетику,

- ожидаемый рост спроса со стороны Китая,

- растущий дефицит предложения и крупные позиции у спекулятивных игроков.

Факторы риска, на которые стоит обратить внимание, на взгляд аналитика:

- конкуренция атомной энергетики с другими альтернативами,

- возможный сброс ядерного топлива со стороны военной промышленности (в прежние годы приход демократов к власти в США приводил к сокращению атомного арсенала и переплавке урана на гражданские нужды).

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