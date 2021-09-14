Возможно ослабление курса рубля до 73,23 руб./$1 - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля до уровня 73,23 руб./$1 при ухудшении ситуации на мировых площадках, говорится в комментарии BCS Express.

"Рубль во вторник демонстрирует откровенную слабость, быстро сдавая позиции, хотя внешний фон остается благоприятным, особенно в плане восходящей динамики цены нефти. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, доллар попробует закрепиться над уровнем 73 руб./$1, нацелившись на ближайшее сопротивление 73,23 руб./$1", - отмечает эксперт Дмитрий Бабин.

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