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14 сентября 2021 года 12:50
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370-4400 пунктов", - отмечают в инвесткомпании. Также эксперты обращают внимание, что отчет о потребительской инфляции в США, который будет опубликован во вторник, может задать тон торгам в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Согласно консенсус-прогнозу, в августе ожидается небольшое замедление темпов роста ИПЦ - до 5,3% г/г, а без учета продуктов питания и топлива - до 4,2% г/г. Рынок будет внимательно следить за тем, какие компоненты ИПЦ повышаются более интенсивно. Если показатели превысят ожидания, котировки активов могут скорректироваться, указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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