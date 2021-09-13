.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал роста акций Apple составляет 16% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 сентября 2021 года 18:45
Потенциал роста акций Apple составляет 16% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"
Потенциал роста акций Apple Inc. составляет 16% от текущих уровней, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. Аналитик напоминает, что в в пятницу федеральный судья постановила, что Apple не вправе запрещать разработчикам принимать платежи от пользователей за пределами App Store. Однако та же судья решила, что иском Epic Games не доказано монопольное положение Apple на рынке мобильных игр через магазин App Store, на которые приходится большая часть выручки App Store. На этих новостях акции Apple снизились в пятницу в цене на 3,3%. "Компания Apple уже сталкивалась с аналогичными проблемами в ЕС и Южной Корее, - отмечает Вахрамеев. - С одной стороны, если разработчики получат возможность обойти 30% комиссию App Store, это может существенно повлиять на размер комиссионных доходов Apple. С другой стороны, вряд ли из App Store уйдет много разработчиков, если учесть их потенциальные риски в процессе монетизации пользователей и прямой доступ к этим пользователям именно через App Store. Напомним, что App Store остается стратегически важным для разработчиков, предоставляя доступ к более чем миллиарду пользователей устройств Apple по всему миру". Эксперт инвестбанка в целом нейтрально оценивает эту новость и видит, скорее, позитивную сторону в том, что суд не признал Apple монополией. "Мы по-прежнему видим потенциал роста стоимости акций Apple, учитывая ускорение роста выручки до двухзначных цифр во всех направлениях деятельности компании за последний квартал. Согласно нашей внутренней DCF модели, справедливая стоимость одной акции Apple составляет $173, что предполагает 16%-ный потенциал роста по сравнению с текущими котировками", - заключает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
13 сентября 2021 года 19:00
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - отчет по рынку труда Великобритании за июль (09:00 МСК); -... читать дальше
.13 сентября 2021 года 18:22
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на среднесрочную перспективу, говорится в аналитическом материале банка. "Цены на газ в Европе и Азии продолжают обновлять пиковые уровни: на газовом хабе TTF в Нидерландах фьючерс на месяц вперед (октябрь) и... читать дальше
.13 сентября 2021 года 17:52
Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить уровень в 7% в 2022 году, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "ЦБ РФ выбрал в прошедшую пятницу минимальный шаг повышения ключевой ставки - 25 б.п. (до 6,75%). Осторожное решение было продиктовано экономическими данными, которые демонстрируют... читать дальше
.13 сентября 2021 года 17:36
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 71 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшие дни, как, впрочем, и других валют, против доллара США: не исключаем, что на этой неделе рубль может... читать дальше
.13 сентября 2021 года 17:15
Возможен рост ключевой ставки Банка России до уровня 7% в ближайшие месяцы, полагают эксперты ITI Capital. "Тот факт, что Банк России начал формировать у инвесторов ожидания более длительной фазы цикла, безусловно, наиболее важный итог прошедшего в пятницу заседания регулятора. На текущий момент... читать дальше
.13 сентября 2021 года 16:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше 6400 рублей, потенциальная доходность: 6,25%, стоп-приказ: 6290 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО... читать дальше
.13 сентября 2021 года 16:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $409 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $364,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Facebook владеет такими популярными... читать дальше
.13 сентября 2021 года 16:07
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы по-прежнему позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага -... читать дальше
.13 сентября 2021 года 15:45
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках... читать дальше
.13 сентября 2021 года 15:26
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NXP Semiconductors, Vertex Pharmaceuticals, WestRock Co., AES Corp. и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. Компания NXP Semiconductors предлагает широкий... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.