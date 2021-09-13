Потенциал роста акций Apple составляет 16% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"

Потенциал роста акций Apple Inc. составляет 16% от текущих уровней, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

Аналитик напоминает, что в в пятницу федеральный судья постановила, что Apple не вправе запрещать разработчикам принимать платежи от пользователей за пределами App Store. Однако та же судья решила, что иском Epic Games не доказано монопольное положение Apple на рынке мобильных игр через магазин App Store, на которые приходится большая часть выручки App Store. На этих новостях акции Apple снизились в пятницу в цене на 3,3%.

"Компания Apple уже сталкивалась с аналогичными проблемами в ЕС и Южной Корее, - отмечает Вахрамеев. - С одной стороны, если разработчики получат возможность обойти 30% комиссию App Store, это может существенно повлиять на размер комиссионных доходов Apple. С другой стороны, вряд ли из App Store уйдет много разработчиков, если учесть их потенциальные риски в процессе монетизации пользователей и прямой доступ к этим пользователям именно через App Store. Напомним, что App Store остается стратегически важным для разработчиков, предоставляя доступ к более чем миллиарду пользователей устройств Apple по всему миру".

Эксперт инвестбанка в целом нейтрально оценивает эту новость и видит, скорее, позитивную сторону в том, что суд не признал Apple монополией. "Мы по-прежнему видим потенциал роста стоимости акций Apple, учитывая ускорение роста выручки до двухзначных цифр во всех направлениях деятельности компании за последний квартал. Согласно нашей внутренней DCF модели, справедливая стоимость одной акции Apple составляет $173, что предполагает 16%-ный потенциал роста по сравнению с текущими котировками", - заключает аналитик.

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