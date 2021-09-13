ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома и НОВАТЭКа на среднесрочную перспективу

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на среднесрочную перспективу, говорится в аналитическом материале банка.

"Цены на газ в Европе и Азии продолжают обновлять пиковые уровни: на газовом хабе TTF в Нидерландах фьючерс на месяц вперед (октябрь) и спотовый контракт на СПГ в Азии торгуются выше, чем 700 долл./1 тыс.куб.м (данные указаны по состоянию на вечер 10.09.2021). В целом, с начала года цены на газ и в Европе, и Азии выросли в 3 раза. Аномально высокий уровень цен на газ, по нашему мнению, сохранится как минимум до весны 2022г. В пользу этого также свидетельствует и форвардная кривая, где контанго в Европе сохраняется до начала 2022г, а в Азии - до марта 2022г", - пишет эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Аналитик подчеркивает, что в настоящее время хранилища в Европе заполнены на 69,7%, и это заметно меньше традиционного для этого времени года уровня и даже ниже 5-летнего минимума. С учетом сохраняющегося дефицита предложения в зиму 2022г Европа, вероятно, вступит с низким уровнем запасов, соответственно, цены на газ останутся на высоких уровнях, допускает Крылова. Стратег ориентируется ориентируемся на 750 долл./1 тыс.куб.м в Азии и 700 долл./1 тыс.куб.м - в Европе (в среднем на IV кв. 2021г).

"Мы выделяем "Газпром" и "НОВАТЭК" на этом фоне как компании-бенефициары растущих цен на газ и рекомендуем акции к покупке на среднесрочную перспективу. Наш ориентир по "Газпрому" составляет 395 руб./акцию, что, помимо ценового фактора, включает в себя и ожидания высоких дивидендов по итогам 2021г (более 30 руб./акцию, доходность около 11%). По "НОВАТЭКу" мы ориентируемся на 2290 руб./акцию", - резюмирует эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.