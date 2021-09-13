Возможно укрепление рубля до 71 руб./$1 к концу 2021г - BCS GM

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 71 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшие дни, как, впрочем, и других валют, против доллара США: не исключаем, что на этой неделе рубль может опуститься к уровню 74-75 руб./$1. Это произойдет, если 14 сентября будет негативный сюрприз от данных по американской инфляции в августе: новый скачок в ценах повысит вероятность более ранних и жестких шагов со стороны ФРС, что поддержит доллар и приведет к усилению оттока капитала из рисковых активов, - пишет главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров. - Свой базовый среднесрочный сценарий пока не меняем: ожидаем, что к концу года ключевая ставка ЦБ останется на сентябрьском уровне 6,75%, инфляция замедлится до 6,2% г/г с текущего уровня 6,70-6,80%, а курс рубля немного подрастет - до 71 руб./$1".

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