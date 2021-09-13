Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки в 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370-4400 пунктов", - отмечают эксперты.

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