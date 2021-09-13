Возврат Банка России к смягчению ДКП начнется во II полугодии 2022г - Райффайзенбанк

Возврат Банка России к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) начнется во II полугодии 2022г, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Эксперт напоминает, что на заседании в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п., доведя ее до уровня в 6,75%. Хотя такое решение предполагалось в нашем изначальном прогнозе, после объявления о новом социальном стимуле (500 млрд руб.) на фоне неутешительных данных по инфляции в последние недели более активный шаг (50 б.п.) выглядел вероятнее. При этом регулятор сохранил намерение рассмотреть повышение ставки в будущем.

"Сейчас ситуация с ужесточением политики зеркально напоминает лето 2020г, когда после существенного снижения ставки в конце июня (на 100 б.п.) ЦБ в июле понизил ее еще на 25 б.п., сохранив в пресс-релизе фразу о возможности дальнейшего смягчения политики, - отмечает Мурашов. - Однако этого так и не произошло, хотя и в сентябрьском и в октябрьском пресс-релизах такая фраза сохранялась, и только в декабре появилось некоторое сомнение в целесообразности дальнейшего снижения ставки (намерение окончательно свернуть смягчение было озвучено в феврале 2021 г.).

Таким образом, аналитик банка полагает, что "ястребиный" тон регулятора может и не гарантировать реального ужесточения политики. Скорее всего, ЦБ будет действовать по ситуации, а она в данный период времени почти полностью определяется динамикой инфляции, считает Мурашов.

"Хотя начало дезинфляции практически не вызывает вопросов, время и скорость остаются сложно предсказуемыми даже для регулятора: еще в апреле его прогноз инфляции был на уровне 4,7-5,2%, действующая версия предполагает диапазон 5,7-6,2%, и не исключено, что прогноз будет обновлен. Если динамика м./м. с исключением сезонности в ближайшее время покажет стабилизацию, то у ЦБ, возможно, и не будет необходимости в дополнительном ужесточении (хотя, конечно, вероятность повышения ключевой ставки еще на 25 б.п. остается существенной)", - указывает эксперт.

При этом Мурашов уверен в том, что в среднесрочной перспективе инфляция приблизится к цели ЦБ - сворачивание бюджетных антикризисных мер в 2022г и постепенная нормализация мировых ненефтегазовых цен будет этому способствовать. "Поэтому мы ожидаем относительно скорого возврата к смягчению политики: в нашем базовом сценарии он стартует во 2П2022г", - заключает эксперт банка.

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