Справедливая доходность новых бондов "Лидер-инвеста" находится на уровне 9,2-9,3% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность новых 5-летних облигаций АО "Лидер-инвест" серии БО-П04 находится на уровне около 9,2-9,3% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"АО "Лидер-Инвест" (Группа Эталон) 16 сентября откроет книгу заявок на облигации серии БО-П04. Объем выпуска - не менее 8 млрд руб. Срок обращения бумаг - 5 лет, купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 11% номинала в дату выплат 12-19 купонов и 12% в дату выплаты 20-го купона. Ориентир доходности - 260-280 б. п. к G-curve на сроке 3,4 года, что в настоящее время транслируется в доходность 9,51-9,71% годовых. Находящийся в обращении выпуск компании с погашением в феврале 2023г торгуется со спредом к кривой ОФЗ порядка 210-220 б. п., что, на наш взгляд, вполне соответствует кредитному качеству эмитента. С учетом амортизации номинала дюрация нового выпуска составит примерно 3,4 года. На этом горизонте справедливая доходность, по нашей оценке, находится на уровне 9,2-9,3% годовых", - пишет аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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