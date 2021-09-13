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13 сентября 2021 года 14:28
Справедливая доходность новых бондов Группы "ЛСР" находится на уровне 8,6-8,7% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность новых 5-летних облигаций Группы "ЛСР" серии 001P-07 находится на уровне около 8,6-8,7% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Группа "ЛСР" 14 сентября откроет книгу заявок на 5-летние облигации серии 001P-07 на сумму не менее 5 млрд руб. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация номинала: 20% в дату выплаты 12-го купона и по 40% в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Ориентир по ставке купона - премия 225 б. п. к 3,5-летней КБД, что на данный момент соответствует доходности 9,16% годовых. Облигации группы в настоящее время торгуются со спредом к ОФЗ в среднем около 160 б. п., исходя из чего справедливая доходность нового выпуска нам видится на уровне порядка 8,6-8,7% годовых", - отмечает аналитик инвестбанка Александр Афонин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-БОНДЫ-ЛСР-ПРОГНОЗ
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