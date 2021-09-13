Дефицит алюминия в ближайшие годы сохранится - BCS Express

Дефицит алюминия в ближайшие годы сохранится, полагают эксперты BCS Express.

Аналитики инвесткомпании напоминают, что фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник достигли $3000 за тонну.

"Ключевым драйвером роста выступает структурный дефицит, образованный сильным спросом на фоне недостаточного объема предложения. Постпандемийное восстановление совпало с запуском масштабных программ по развитию "зеленой" энергетики, в которой металл очень широко используется. Актуальные прогнозы позволяют предположить, что дефицит металла в ближайшие годы сохранится на фоне ограничений, накладываемых ESG-повесткой на китайское производство. Усилия по декарбонизации сдерживают развитие китайских производственных мощностей, использующих для электролиза алюминия угольную генерацию", - пишут аналитики BCS Express.

По их мнению, это будет поддерживать высокие цены на металл и способствовать более высокой оценке акций производителей, таких как "РусАл" и Alcoa. В минувшую пятницу акции "РусАла" выросли более чем на 6% и обновили исторические максимумы, отыгрывая высокие цены на сырье.

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