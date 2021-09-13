Вероятно повышение ставки ЦБ РФ в октябре 2021г - Уралсиб

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в октябре текущего года, говорится в обзоре Уралсиба.

Повышение ключевой ставки на 25 б.п. в прошедшую пятницу не следует считать окончанием цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

"ЦБ подчеркнул, что пятничное решение говорит лишь о возврате к более привычному и постепенному изменению ключевой ставки, к шагу в 25 б.п. Несмотря на меньшее, чем ждал рынок, повышение ставки, риторика стала более жесткой: во-первых, дальнейшее повышение ставки практически гарантировано, а во-вторых, сценарий, при котором потолок ставки в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики превысит 7,0%, теперь становится базовым", - указывает эксперт.

"Это заседание не было опорным, так что макроэкономический прогноз не пересматривался. Тем не менее в рамках октябрьского пересмотра повышение прогноза по инфляции вполне возможно. ЦБ отметил, что сейчас рост цен складывается выше прогнозной траектории. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на конец этого года - 5,7-6,2%. Вновь ЦБ отметил преобладание проинфляционных рисков, им была посвящена значительная часть пресс-релиза. Также было отмечено, что ЦБ не будет оставлять без внимания влияние краткосрочных и разовых факторов, если они создают риски долгосрочного отклонения инфляции от цели. Мы полагаем, что это в первую очередь относится к влиянию роста фискальных расходов бюджета, которые привели к всплеску инфляции, начиная со второй половины августа. Именно они в большей мере, чем фактор урожая, могут негативно сказаться на инфляционных ожиданиях и стать дополнительным стимулом для роста потребления. Считаем, что на октябрьском заседании ключевая ставка будет вновь повышена, а окончание цикла ужесточения возможно только после того, как годовые темпы инфляции начнут уверенно снижаться", - пишет Лебедева.

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