Возможно снижение цены акций АЛРОСА в диапазон 135,8-136 руб. - "Русс-Инвест"

Возможно снижение котировок акций "АЛРОСА" в диапазон 135,8-136 руб. за штуку в случае локальной коррекции, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест".

"Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе 2021 года по предварительным результатам снизился на 8,4% по сравнению с июлем и составил $306 млн, в том числе алмазного сырья - $297 млн, бриллиантов - $10 млн. Всего за восемь месяцев 2021 года продажи продукции составили $2,976 млрд, в том числе алмазного сырья - $2,844 млрд, бриллиантов - $131 млн. Как отметили в руководстве компании, низкие запасы доступного для продажи алмазного сырья привели к снижению общих продаж в каратах. В компании также отметили, что ожидают стабилизации предложения сырья клиентам на фоне восстановления производства, при этом сохраняющийся дефицит сырья в условиях уверенного конечного спроса будет поддерживать положительную динамику цен, - отмечает аналитик Евгений Колесников. - Технически котировки акций "АЛРОСА" выглядят перегретыми, вероятна локальная коррекция с потенциалом снижения около 5% в случае закрепления цены ниже отметки 142,5 руб. с прогнозной ценой в диапазон 135,8-136 руб. за бумагу".

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