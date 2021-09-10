Вероятно постепенное повышение ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ - Sber CIB

Вероятно дальнейшее постепенное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях регулятора, прогноз на конец текущего года - уровень 7,25%, говорится в комментарии Sber CIB.

"ЦБ по-прежнему не видит признаков улучшения ситуации с ростом цен - инфляция превышает его прогноз. Инфляционные ожидания населения уже более полугода близки к максимальным за последние четыре года значениям. Усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда - спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей, и в некоторых секторах уже ощущается её дефицит. Также сохраняют актуальность проинфляционные риски, связанные с ситуацией на мировых товарно-сырьевых рынках. Прогнозируем ставку ЦБ на уровне 7,25% на конец текущего года. С учетом того, что помесячная инфляция, скорее всего, вернется на уровни, которые соответствуют темпам годовой инфляции в 4,0%, не ранее 2022 года, можно предположить, что Банк России продолжит постепенное повышение ключевой ставки", - пишут эксперты в комментарии.

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