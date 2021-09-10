Курс рубля на конец 2021г может составить 72,5 руб./$1 - Райффайзенбанк

Курс рубля к доллару на конец 2021 года может составить 72,5 руб./$1, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Экспортный канал остается ключевым фактором поддержки для текущего счета платежного баланса ($70 млрд за 8М, по оперативным данным ЦБ РФ). Такая динамика в целом соответствует нашим модельным расчетам, и при сохранении цен на нефть положительное сальдо счета текущих операций в этом году может слегка превысить $100 млрд. Впрочем, сильный приток по текущему счету вряд ли вызовет значимое укрепление рубля. Во-первых, объем интервенций Минфина не только нивелирует позитивный эффект от высоких цен на нефть, но сейчас даже работает в минус (из-за систематически больших положительных корректировок в последние три месяца объем покупок валюты превышает приток нефтегазовых допдходов). Во-вторых, отток капитала остается значительным (это связано как с возможным ростом инвестиций в иностранные активы в свете ожиданий по скорому началу сворачивания стимулов в США, так и со сниженным интересом нерезидентов к российскому госдолгу из-за санкций). На конец года мы сохраняем наш прогноз для рубля на уровне 72,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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